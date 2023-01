Cremonese vs Inter | Inzaghi vuole la rivalsa | Skriniar una sfida difficile

(Di venerdì 27 gennaio 2023) MILANO – Dopo il tracollo patito in casa contro l’Empoli, l’è pronta a rialzarsi in fretta e a ripartire subito con la trasferta contro laguidata da Ballardini. Alla vigilia della, Simonesi è espresso dai canali ufficiali nerazzurri e ha voluto lanciare un messaggio chiaro: “Fortunatamente torniamo in campo subito, sono sicuro che la mia squadra abbia una grande voglia didopo la sconfitta dell’ultima partita”. Una gara che si preannuncia piuttosto, visto il buon momento dei grigiorossi dopo l’arrivo di Ballardini in panchina: “Durante il campionato hanno giocato bene, penso alle partite con Milan, Napoli e Juventus. Il cambio di allenatore ha portato un tecnico che ho avuto da giocatore: Ballardini è molto preparato, sa imprimere ...

Poco spazio per i rimpianti, poche energie da disperdere. Simone Inzaghi guarda avanti per la suae approccia al primo impegno del girone di ritorno con la determinazione di chi vuole cambiare nettamente un andamento fin troppo altalenante: "Per fortuna si torna subito in campo, sono ...2 (ore 18) Anticipo della ventesima giornata di Serie A. I grigiorossi, dopo l'arrivo in panchina di Davide Ballardini a seguito dell 'esonero di Massimiliano Alvini , hanno ...

Cremonese, weekend intenso tra Inter e calciomercato CuoreGrigiorosso.com

VIDEO – Dove vedere Cremonese-Inter, diretta tv e streaming Passione Inter

L'Inter vuole ripartire dalla Cremonese: Lukaku o Dzeko Fantacalcio ®

L'allenatore nerazzurro alla vigilia della partita contro la Cremonese: "Dobbiamo sfruttare il buon approccio alle partite. Con un calendario così fitto, bisogna pensare di match in match" ...In Serie A nessuna squadra ha segnato tanto come l’Inter nel primo quarto d’ora di gioco ... è una cosa che dobbiamo continuare a fare”. La Cremonese, dopo l’arrivo di Ballardini, ha ritrovato un ...