Cremonese-Inter | Inzaghi | “Abbiamo voglia di rivalsa | dobbiamo essere più regolari”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Fortunatamente si torna subito in campo, sono convinto che la mia squadra abbia tantissimadidopo l’ultimo match. Serve piùtà da parte di tutte, a parte il Napoli che in questo momento sta facendo un campionato a sé stante. Siamo cinque squadre in pochissimi punti, bisognerà cercare dipiù”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Simone, in un’vista ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con la: “Nel corso del campionato ha giocato buone partite, come con Milan, Napoli, Juventus. Adesso è cambiato l’allenatore, è arrivato un tecnico, Ballardini, che mi ha allenato e che è molto preparato, dà una identità alle squadre”. E sul possibile turnover: “Sappiamo che ...

I dettagli Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A traed. PAROLE - "Rivalsa Assolutamente sì, fortunatamente si torna subito in campo. ...Contro l'Empoli, in mezzo a una brutta, è stato l'unico a meritare la sufficienza in pagella dimostrandosi preziosissimo soprattutto nella fase difensiva. E contro la, si avvia verso ...

Inter, Simone Inzaghi: "Grande voglia di rivalsa ma dovremo avere più regolarità" - Sportmediaset Sport Mediaset

Cremonese, weekend intenso tra Inter e calciomercato CuoreGrigiorosso.com

Cremonese-Inter, Inzaghi: “Serve più regolarità. Speriamo di recuperare i vari giocatori” Passione Inter

Cremonese-Inter, Inzaghi ha scelto come sostituire Skriniar e Barella. Lukaku migliora ma… fcinter1908

Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in un’intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con la Cremonese: “Nel corso del campionato ha giocato buone partite, come ...Dove vedere in tv e diretta streaming le partite della 20esima giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno ...