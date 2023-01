(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un rinforzo per reparto. È questo l'obiettivo dellain questi ultimi giorni disecondo La Gazzetta dello Sport....

Commenta per primo Davide Ballardini , allenatore della, presenta la sfida di domani contro l'Inter: 'La squadra ha voglia di giocare e tutti sono sul pezzo. Dessers si è allenato bene in questi ultimi due giorni ma sulla formazione non ho ...che probabilmente nessuno si aspettava che Matteo Darmian potesse ritagliarsi un posto da ... E contro la, si avvia verso un'ulteriore titolarità. Anche se Simone Inzaghi sta pensando di ...

Cremonese, ecco chi sarà il nuovo allenatore Today.it

Mister Ballardini alla Cremonese: ecco i dettagli economici ... Cremona Sera

UFFICIALE. Cremonese, ecco Ballardini: il tecnico romagnolo prova l’ennesima mission impossible Fantamagazine

Cremonese, ecco il piano sul mercato: davanti occhi su due ex Milan Calciomercato.com

Bologna-Cremonese: ecco le formazioni delle rispettive squadre MondoNapoli

Dove vedere in tv e diretta streaming le partite della 20esima giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno ...Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, presenta la sfida di domani contro l'Inter: "La squadra ha voglia di giocare e tutti sono sul pezzo. Dessers si è allenato bene in questi ultimi due ...