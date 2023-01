Covid | variante Kraken non è più grave di Omicron Cosa sappiamo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 gennaio 2023): è ora ladetta, negli Usa come nel Regno Unito e presto probabilmente in tutta Europa, quella dominante. Più immunoevasiva e trasmissibile, ma non più. Si rafforzano le evidenze sulladi Sars-CoV-2XBB.1.5, ribattezzata, dall’ultimo report rilasciato dall’Oms.più trasmissibile, non più“Esistono prove di un aumento del rischio di trasmissione e di fuga immunitaria. Queste evidenze sono di forza moderata”. Sulla base delle sue caratteristiche genetiche e delle stime del tasso di crescita, “è probabile che contribuisca all’aumento dell’incidenza di casi”“a livello globale”. Dai report di diversi Paesi, “non è stato osservato alcun segnale precoce ...