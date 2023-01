Covid | Ricciardi | “Si va verso i vaccini annuali | giusto pensare al futuro”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA – Negli Usa l’ente regolatorio Fda prospetta undi vaccinazioniper, stile influenza, anche se gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, pur ritenendoche si pianifichi il, fanno notare che il virus è ancora instabile e non del tutto stagionale e potrebbe essere presto per sbilanciarsi. Per Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, la direzione è quella. “Le organizzazioni nazionali ragionano su dati contingenti, per cui si azzardano a fare delle riflessioni diverse rispetto all’Oms, che deve parlare per dati acquisiti, ma è chiaro che l’evoluzione saràquella direzione, cioè una vaccinazione annuale come con l’influenza”, evidenzia all’Adnkronos Salute, oggi a margine ...