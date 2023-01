Covid oggi Toscana | 278 contagi e zero morti | bollettino 27 gennaio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 278 i nuovidainsecondo ildi, 27. Non si registrano invece nuovi decessi. 46 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e gli altri 232 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.581.670. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.965 persone) e raggiungono quota 1.511.736 (95,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 58.466 positivi, -2,8% rispetto a ieri. Di questi 233 (9 in ...