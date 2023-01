(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – “A livello nazionale, l’attuale incidenza settimanale dell’influenza in corso è almeno 5 volte più alta di quella della-19 che del trend pandemico al momento mantiene solo la sua diffusione planetaria, avendo evidentemente perso nel tempo il vantaggio di trovare sistemi umani di difesa del tutto impreparati alla novità e, dunque, avendo perso molto in termini di contagiosità e di pericolosità critica. Poco per continuare a definire pandemia un’virale che non sembra avere più ledi un’”. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, commenta i dati del monitoraggiodella Cabina di regia dell’Iss-ministero della Salute. ...

Così all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, commenta i dati del monitoraggiodella Cabina di regia dell'...Così all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, commenta i dati del monitoraggiodella Cabina di regia ...

Covid, Minelli: "Infezione che non ha più prerogative di urgenza sociale" Adnkronos

Covid, le notizie. Studio: più rischi per donne che contraggono virus in gravidanza Sky Tg24

Covid, test a passeggeri da Usa Cosa dicono gli esperti Adnkronos

Servizio civile a Prato, la Misericordia cerca 138 giovani LA NAZIONE

Juventus, plusvalenze e manovre stipendi: le risposte alle domande più frequenti Sky Sport

(Adnkronos) - "A livello nazionale, l'attuale incidenza settimanale dell'influenza in corso è almeno 5 volte più alta di quella della Covid-19 che del trend pandemico al momento mantiene solo la sua d ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie. Studio: più rischi per donne che contraggono virus in gravidanza. LIVE ...