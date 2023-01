Covid | fisico Battiston | “Tra 1 mese contagi azzerati | ma restare pronti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) –, tre anni dopo stiamo finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel? “Sì, il peggio ormai ce lo siamo lasciati alle spalle. Stiamo vivendo una situazione assolutamente diversa non solo rispetto agli inizi del 2020, quando il virus ha iniziato a diffondersi, ma anche rispetto solo all’estate scorsa”. Così Roberto, docente di Fisica sperimentale, in un’intervista a ‘La Stampa’. Lei è uno dei massimi esperti a livello internazionale nell’interpretazione dei numeri della pandemia: che cosa ci dicono di diverso rispetto alla scorsa estate? “Partiamo dai fatti: a luglio e agosto scorsi avevamo, in Italia, tra il milione e il milione e mezzo di infetti attivi, oggi siamo intorno ai 300mila casi al giorno, ma in continua discesa. In pochi mesi, diciamo a partire da ottobre 2022, il calo è stato costante. Questo ci lascia ben ...