Covid | Fda sospende uso mix anticorpi | “Non è attivo su nuove varianti”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il mix dimonoclonali anti-Evusheld* (tixagevimab-cilgavimab) “non è più autorizzato per l’utilizzo negli Stati Uniti fino a nuovo avviso”. Lo ha comunicato l’Agenzia americana del farmaco Fda, che ha rivisto l’autorizzazione all’uso di emergenza Eua del prodotto – impiegato anche in Italia contro Sars-CoV-2, sia in terapia sia in profilassi – decidendo di “limitarne l’uso a quando la frequenza combinata dinon sensibili” al mix “è inferiore o uguale al 90%”. I dati, spiega infatti la Fda, indicano come “improbabile” che Evusheld siacontro alcunedi Sars-CoV-2 che si prevede siano responsabili di oltre il 90% delle attuali infezioniregistrate negli Usa. Il provvedimento della Fda “impedisce di esporre i pazienti a ...