Covid | 38 168 i nuovi positivi in una settimana 345 le vittime

(Di venerdì 27 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sono 38.168 inellatra il 20 e il 26 gennaio in Italia, in diminuzione del 26,5% rispetto allaprecedente, quando furono 51.897. Sono 345 i deceduti, con una variazione di -30,3% rispetto allaprecedente (495). I tamponi effettuati sono stati 608.732, con una variazione di -11,4% rispetto ai 687.233 dellaprecedente. Il tasso dità è del 6,3%, in diminuzione dell’1,3% rispetto allaprecedente, quando era del 7,6%. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In Italia, nella settimana dal 20 al 26 gennaio, si sono registrati 38.168 nuovi casi di COVID-19, in calo del 26,5% rispetto alla settimana precedente (quando erano 51.897). Sono stati 345 i decessi in 7 giorni, in calo del 30,3% rispetto alla settimana precedente

Covid oggi Sardegna, 168 contagi e 1 morto: bollettino 1 gennaio Adnkronos

