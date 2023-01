Così la scuola discrimina il Nord

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-16.mp4 Tutti invocano le riforme, ma ovviamente a patto che non tocchino te. Vogliamo i rigassificatori. Sì, ma non nella mia città. L’energia pulita del nucleare? Ovvio, ma non nella mia regione la centrale. Prezzi della benzina più bassi? Ok, ma se non faccio il benzinaio. Evia dicendo. Prendiamo quello che ha detto ieri il ministro dellaValditara: gli insegnanti – riassumo e semplifico – dovrebbero avere gli stipendi variabili in base a dove lavorano, perché mille euro a Milano non hanno lo steso valore di mille euro a Ragusa piuttosto che a Nuoro. Tutto dipende dal costo degli affitti e della vita. Continua ascoltando il podcast di Sallusti del 26 gennaio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.