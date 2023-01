Cosenza | Ufficiale l’Arrivo di Salihamidzic | un Figlio d’Arte alla Corte di Viali

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È: Nickè un calciatore del! Il giovane talento classe 2003,, ha firmato il contratto che lo legheràsocietà calabrese e si uniscedi Williama titolo temporaneo finofine della stagione. Nick, originario di Monaco di Baviera, è arrivato in prestito dal Bayern Monaco, club con cui ha mosso i primi passi nel settore giovanile. Dopo una breve esperienza in Canada, nel Vancouver Whitecaps, ha disputato cinque presenze nel campionato di MLS Next Pro. Adesso, Nicktorna in Italia per affrontare una nuova sfida, con la maglia del. Una notizia che farà piacere al padre Hasan ...