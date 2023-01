Cosenza | preso il figlio di Salihamidzic | arriva in prestito dal Bayern Monaco

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilha ufficializzato l’arrivo di Nickdell’ex calciatore Hasan. L’esterno difensivo classe 2003indal, club di cui il padre è direttore sportivo. Dopo un’esperienza in Canada con i Vancouver Whitecaps, con cui ha collezionato cinque presenze, il ragazzo sbarca in Calabria per vestire la maglia delnella seconda parte di stagione. SportFace.