Cosa pensava davvero dell' Italia | quello che nessuno ha mai detto

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Aldo Cazzullo ricorda Gianni Agnelli. Rispondendo alla lettere di un lettore, l'editorialista del Corrierea Sera racconta alcuni retroscena sull'Avvocato, soprattutto su quel suo modo di trattare i giocatoria Juve e supesnavadel nostro Paese. "Secondo la leggenda, la cifra non la indicava Agnelli bensì Boniperti; ma sia Zoff sia Tari mi hanno raccontato che non era proprio così, che un margine di trattativa c'era. All'epoca i giocatori appartenevano alle società. Ora appartengono di fatto ai procuratori, che spesso sono la rovina del calcio di oggi. Ma se raccontiamo soltanto l'aspetto sportivo e mondano'Avvocato, rischiamo di darne una lettura riduttiva". Poi lo stesso Cazzullo parla'Avvocato in Fiat, una passione ...

"Cheha fatto il vecchio ebreo" Betty Brenner mi mostra una foto: estate 1944, la famiglia si ... Il padreche lì sarebbe stata più al sicuro che in Slovacchia. Ladislav Engel, che spesso ...... che per rifugio avevano solo gli alberi fitti dei boschi, volevano solo una: che tutto ... Il Kosovodi aver vinto, ma arrivò Putin I kosovari avevano vinto la loro battaglia. E come gli ...

Cosa vi ha spinto a questa separazione ... Mi farebbe un po’ paura dopo una relazione così totalizzante dover pensare che non ci sia più. Certo, poi magari un giorno usciamo e ci scanniamo. Ma per ora ...Io ero in panchina e tu facevi interventi duri, contestavi l’arbitro”. Aguero risponde a Ibrahimovic – Milanlive.it “Se parliamo di comportarsi male, penso che sia il meno indicato per parlare, perché ...