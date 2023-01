“Cosa mi hanno fatto in casa” L’ex vippona choc | furia con il GF Vip | Signorini e gli autori

(Di venerdì 27 gennaio 2023)furiosa con il GF Vip e gli. Un post fiume con accuse pesanti, anche di bullismo, è comparsa sull’account social delconcorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. “Caro Grande Fratello VIP, sono entrata nellain uno dei momenti più difficili della mia vita e sapevo che non sarebbe stata facile”, si legge. “Da spettatrice del programma ho sempre cercato intrattenimento, lo stesso che ho cercato di dare io a voi in queste settimane, ho sempre pensato che un po’ di sana follia sia necessaria per divertire il pubblico. Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica, attaccando chi volevo attaccare senza la paura di essere eliminata e sono contenta che sia andata così”, si legge nel post del. Leggi anche: ...

Il tentativo è quello di cambiare completamente le cose', e ricorda: 'Lo Stato è stato a due passi dallo sconfiggere la mafia, nel '92 e nel '93, poi piano pianofatto marcia indietro'....... già da anni, dice basta con questi ebrei, è unanoiosa, la sappiamo, basta parlarne...'. Parole checolpito non poco gli studenti della III D della scuola partenopea. Leggi anche Nel ...

Unicredit, ecco come ha fatto Orcel a raddoppiare il titolo. E cosa ... Milano Finanza

Cosa hanno in comune Bari e la Corea "La pratica di arricciare i ... Telebari

Chi è, di cosa è accusato e come sta Alfredo Cospito Domani

Libero Mail oggi funziona, ma non per tutti: cosa succede e quando ... Fanpage.it

La Ferrari è tornata in pista: cosa hanno detto i primi test TuttoMotoriWeb.it

Cosa farà l’Ue per rispondere al programma americano di ... e che questi debbano venire dai privati, perché gli stati non hanno abbastanza risorse; ma, senza un piano chiaro a livello europeo e forti ...Fare la spesa è una cosa di tutti i giorni, ma come viene scelto il punto vendita ... I discount soddisfano molto per i prezzi: nove insegne su dieci hanno una valutazione ottima, eccetto Tuodì, ...