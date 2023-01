(Di venerdì 27 gennaio 2023) Èper ladelladelche si correrà adomenica 5 febbraio. Alla conferenza di presentazione hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e Claudio Barbaro presidente di Asi, l’ente di promozione sportiva che da sempre promuove e organizza ladel. Il ministro ha sottolineato l’importanza storica e culturale della manifestazione e ha assicurato che sarà al via, per correre tutti i 10 chilometri: “È un esempio per tutti il modo con cui la comunità Giuliano-Dalmata insiste nel mantenere vivi il, la cultura e l’identità. E lo sport, in questo senso, è un veicolo di comunicazione straordinario: l’opera portata avanti da Asi con la ...

Ma anche per il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alladella segreteriaPd, "gli insegnanti e gli operatori della scuola vanno pagati tutti di più, come succede ...Tra il 2012 e il 2016 lo slovacco è stato quanto di meglio si poteva vedere in. Fino al 2018 è stato tantomeglio che muoveva i pedali. Poi le vittorie sono diminuite, nuovi interpreti sono ...

Presentata la Corsa del Ricordo MarathonWorld.

Il 5 febbraio la Corsa del Ricordo a Roma: anche il ministro Abodi al via Corriere dello Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

A Roma La Corsa del Ricordo domenica 5 febbraio Notizialocale.it

Corsa del Ricordo: a Roma è tutto pronto per la decima edizione dell'evento promosso dall'Asi Secolo d'Italia

Correnti rimescolate, fronti divisi, big (ed ex big) destinati a cedere il passo. A un mese dalle primarie del Pd - quando mancano pochi giorni dall'inizio della conta nei circoli ...Gli atleti utilizzeranno le Fulcrum Red Zone Carbon per tutte le gare di questa stagione. Il set lanciato dall'azienda veneta nel corso del 2022 riporta Fulcrum tra i grandi interpreti, la ruota in ...