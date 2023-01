Corsa contro il tempo L' anarchico Cospito rischia di morire

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In sciopero della fame da 100 giorniil carcere duro. Al 41 bis per una bomba che non causò né vittime né feriti. La Cassazione anticipa al 7 marzo l'udienza sul ricorso. Il garante dei detenuti chiede il trasferimento immediato in una struttura in grado di dare più assistenza sanitaria. L'uomo ha perso 40 chili. Silenzio dal Guardasigilli. Manconi si appella al Papa