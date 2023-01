Corriere dello Sport – Dragovic alla Samp | Ilic-Torino allo sprint

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 2023-01-26 20:11:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Da un polacco all’altro: lo Spezia ha accolto Przemyslaw Wisniewski (24), che ieri ha fatto le visite mediche prima della firma del contratto fino al 2027. Scelto come sostituto di Jakub Kiwior (22), neo difensore dell’Arsenal, il classe ’98 arriva del Venezia per circa 4 milioni di euro, con bonus: Mikael Egill Ellertsson (20) e Petko Hristov (23) hanno invece fatto il percorso inverso. E non finisce qui, perché dopo l’accelerazione dei giorni scorsi, Eldor Shomurodov (27) si avvicina al club ligure. Certamente una presa di posizione da parte del tecnico Luca Gotti, per far capire all’uzbeko quanto sarebbe importante per la squadra, potrebbe mettere la trattativa nella direzione giusta, forzarla un po’.Prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto. La ...