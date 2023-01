Coreografia in vista di Atalanta-Sampdoria | il richiamo del popolo nerazzurro

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La grande atmosfera che ci sarà a Bergamo indella partita: una cornice tutta di marca nerazzurra Quando gioca l'in casa è sempre una grande festa, ma per il match interno contro lailha in mente qualcosa di speciale: diffondendo un passaparola per sabato sera. «sabato 28 alle 20:45, una partita che merita una giusta cornice di colore ed entusiasmo.Invitiamo TUTTI, sia nelle curve che in gradinata, a portare una sciarpa da alzare all'entrata dei giocatori e a uscire dallo stadio senza voce! Facciamo passaparola.LA NOSTRA UNIONE PER UNA GRANDE PASSIONE».