Coppa del Re | rimonta vincente del Real | 3 - 1 all' Atletico e semifinale per Ancelotti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Fa festa il Bernabeu dopo una serata lunga e ricca di brividi. Perché l'sfiora il colpaccio e si arrende solo ai tempi supplementari dopo l'iniziale vantaggio firmato da Morata. In,...

In semifinale, dopo il primo derby madrileno dideciso su partita secca, ci va il Real Madrid, capace ancora una volta di risorgere negli ultimi minuti. Decisive le retinuovo entrato ...MADRID (Spagna) - Il Real vince 3 - 1 ai supplementari il derby diRe con l' Atletico Madrid e si prende la semifinale dove troverà la sorpresa Osasuna , prenotando l'ennesimo SuperClasico con il Barcellona , che se la vedrà con l' Athletic Bilbao . Il ...

Ci sono voluti i tempi supplementari per decretare il vincitore del derby tra Real e Atletico Madrid valido per i quarti di finale di Coppa del Re. Alla fine a spuntarla sono stati i Blancos di Carlo ...I Blancos ribaltano l’iniziale svantaggio firmato da Morata. Decisivi i sigilli di Rodrygo, Benzema e Vinicius nei supplementari dopo l’1-1 dei minuti regolamentari. Colconeros in inferiorità numerica ...