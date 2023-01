Copa del Rey | il Real Madrid rimonta l’Atletico | 3-1 ai supplementari Crisi nera per il Valencia di Gattuso

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilvince il derby cone vola nelle semifinali delladel Rey. Al Santiago Bernabeu i ragazzi di Carlo Ancelotti vanno subito sotto grazie ad un bel gol di Morata, masi fa beffare a dieci minuti dalla fine con una grande azione solitaria di Rodrygo. Aidecide il solito Karim Benzema che porta i blancos in semifinale. All’ultimo respiro, al 121?, Vinicius firma il 3-1 finale in contropiede. La partita comincia alla grande perche sblocca il risultato al diciannovesimo minuto con una grande azione corale: Molina la mette al centro di prima intenzione e Alvaro Morata apre il piattone vincente, batte Courtois e fa impazzire di gioia i tifosi dei colchoneros. Il ...

... Vesga nella ripresa e semifinale conquistata VALENCIA - Giovedì 26 gennaio 2023 , alle ore 20:00 verrà disputato Valencia - Athletic Bilbao , incontro valevole per i quarti di finale dalla...La partita Real Madrid - Atletico Madrid di Giovedì 26 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale diRey MADRID - Giovedì 26 gennaio 2023, al 'Santiago Bernabeu', il Real Madrid di Carlo Ancelotti ospiterà l' Atletico Madrid di Diego Simeoneper i quarti di finale dellaRey 2022 -...

Il Real Madrid riesce a trovare il vantaggio contro l’Atletico Madrid al Bernabeu. Al 104' cross dalla sinistra di Asensio, Vinicius Jr buca ma il pallone arriva a Benzema che batte Oblak con un tiro ...La squadra catalana ha battuto di misura la Real Sociedad ed è la prima semifinalista. Il Barcellona è la prima semifinalista di Coppa del Re. (Calcio In Pillole) Gattuso sbotta: "Chiedi sempre la ...