Convocati per il Cagliari

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Domani si torna in campo al Tombolato, CITTADELLA –per la seconda giornata di ritorno della Serie BKT granata, inizio ore 16.15. Nessun squalificato, rientra Visentin dopo il turno di stop.Assenti per infortunio Baldini, che continua il suo recupero presso la presso il Kinemove Center di Pontremoli, Magrassi, Danzi e Ciriello. 23 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca1 MANFRIN Filippo DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gianfilippo5 DEL FABRO Dario6 VISENTIN Santiago14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe90 ASENCIO Raul Fonte articolo e foto: ...

Nella mattinata di domani " sabato 28 gennaio " alle 11.30 sarà ufficializzata la lista degli atletile prime due partite del Guinness Sei Nazioni 2023.Chi gioca Chi rischiarispondere a questa e altre domande chiamiamo in causa la squadra degli ... Arnautovic ancora out Dalla lista deidi Thiago Motta restano ancora fuori in cinque ...

Zaniolo e Wijnaldum convocati per Napoli Cosa filtra da Trigoria CalcioNapoli24

A sorpresa riecco Vignato tra i convocati di Motta, per Bologna-Spezia restano 6 gli indisponibili Zerocinquantuno.it

I convocati per Cagliari-Spal Cagliari Calcio

Rappresentativa Under 15, ecco i convocati per il test contro l'Ostiantica Gazzetta Regionale

RAPPRESENTATIVA U15: i convocati per l'amichevole di martedì 31 gennaio Tuttocampo

A pochi giorni dalla morte di Gina Lollobrigida, è stato reso noto il testamento dell’attrice morta a Roma all’età di 95 anni. In base a quanto si apprende la grande attrice, così come… Leggi ...Si svolgerà presso l'hotel Mazzieri alle Piane di Mocogno, il prossimo giovedì 16 febbraio dalle ore 9 alle 13, l'Assemblea territoriale di Modena della Riserva di Biosfera Unesco dell'Appennino Tosco ...