Conte a Bonelli | “Non ho capito se ha più a cuore le sfide ambientali o la difesa dei suoi interessi”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Io non hoseha più aleo ladi un interesse di partito. Sono tantissimi anni che fa politica, il consenso che raccoglie è modesto. Io penso che lo spazio politico per la tutela dell’ambiente e ladella biodiversità sia immenso. Pensare di poter rivendicare un monopolio mi sembra fuori luogo. Quindi tutta questa agitazione, con accuse anche false, non la capisco”. Così il presidente del M5s, Giuseppereplicando alle critiche espresse dai Verdi sull’eventuale ingresso dei 5 stelle nel gruppo dei Verdi nel Parlamento europeo.l’ha detto uscendo dall’incontro con la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Angeloed Eleonora Evi presentano un "dossier" per dire no all'ingresso dei pentastellati nel gruppo dei Verdi ..."Io non ho capito seha più a cuore le sfide ambientali o la difesa di un interesse di partito. Sono tantissimi ... Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, commentando ...

Ue, Conte a Bonelli: "Non c'è un monopolio sull'ambiente" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Regionali Lazio, il retroscena di Bonelli: Proposi alleanza a Conte ... Fanpage.it

I Verdi italiani contro l’ingresso del M5s nel gruppo parlamentare europeo Il Fatto Quotidiano

Europa, Conte: "Bonelli raccoglie consenso modesto, non ha ... Agenzia ANSA

Al Governo ci sono le destre. Ma per i giornaloni il nemico è sempre ... LA NOTIZIA

"Il Movimento 5 Stelle è sempre in prima fila per le innovazioni veramente utili per il Paese. Abbiamo avanzato le nostre proposte per superare le criticità ...A elencarne i motivi sono i due portavoce, Angelo Bonelli e Eleonora Evi, in una conferenza in Sala Stampa estera. Si va dai decreti Sicurezza di Salvini del 2018, varati durante il primo governo ...