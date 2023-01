(Di venerdì 27 gennaio 2023) Decidere in che mani affidarsi, in ogni ambito, è sempre un’impresa difficile. Bisogna valutare la professionalità, il giusto compenso, e la qualità della prestazione. Adesso è sempre più facile trovare siti internet che permettono di confrontare i prezzi di servizio, valutare e scegliere il professionista che fa al proprio caso. Questi sono diffusi in ogni ambito: medico,, marketing e ogni esigenza specialistica che un cittadino può avere. L’ambitoè molto vasto e copre i più svariati problemi in cui un cittadino possa incappare; inoltre può coinvolgere il singolo o un’impresa, quindi bisogna sapersi orientare bene. Perché fidarsi di qualcuno? Spesso si crede di poter superare un determinato problema da soli. Cercando informazioni ormai sempre più reperibili su internet, vi è l’illusione di essere in grado di fare tutto, o si cerca solo ...

2021/2022, attraverso il proprio rappresentanteo suo procuratore, tutti i soggetti gestori ... - Spese per i servizi di pulizia dei locali scolastici; - Spese per i servizi di...Alle attivita di tipo culturale ed educativo, si aggiungono una serie di servizi di tipo sociale,, medico e diin ambito occupazionale e abitativo, per superare pregiudizi e ...

Consulenza legale: il risparmio e la competenza Il Corriere della Città

Sportello di consulenza legale, il 31 gennaio riparte il servizio Comune di Desio

Avvocati vs Intelligenza Artificiale (IA): il primo avvocato robot al ... Altalex

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 24 gennaio 2023, n. 4 EIUS

“Unione è Forza” avvia lo sportello di consulenza legale gratuita alla ... Il Dispaccio

VENEZIA - Alla base della catena causale che portò alla morte di Leo Cavallarin, 83 anni, residente al Lido, ex pilota marittimo ed ex membro della Corporazione Piloti Estuario Veneto, ...Nel 2022 il Punto di Ascolto ha ricevuto un totale di 349 richieste di accesso al servizio. Tra queste 72 per supporto legale, 67 per sostegno psicologico e dieci per consulenza con il medico del lavo ...