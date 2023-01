Consigli sonciniani sul perché dovete buttare subito tutti i libri che avete in casa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Il titolo di quest’articolo è stato rettificato il 24 gennaioenfatizzasse maggiormente il punto centrale della tesi dell’elzeviro». Quando, tra cento anni, andranno in cerca del contrario del «combatteremo sulle spiagge» di Churchill, quando vorranno ricostruire le parole della resa, potranno rievocare questo rigo sul sito del Guardian. Un rigo aggiunto quando, dopo ventiquattr’ore di suscettibilità e delirio, è stato chiaro che gli articoli (ve lo dicevo ieri) non li legge nessuno, e se li lasci tali e quali ma gli cambi il titolo la gente più stolida – cioè: gli istruiti che si sentono colti – smetterà d’indignarsi. Il nuovo titolo è: Leggere è una bellissima cosa, ed è per questo che do via i miei. Il vecchio titolo era: Leggere è una bellissima cosa, ma santificare il fatto di possedere deipuò essere una cosa ...