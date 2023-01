Condoni e sanatorie fiscali | l’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare con tutte le istruzioni per i contribuenti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Pronte leper iche intendono beneficiare dipreviste dall’ultima legge di Bilancio. Con una‘omnibus’, leillustranole possibilità e le modalità per usufruiree norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica. Lasegue quella sulla definizione degli avvisi bonari,ta lo scorso 13 gennaio. Si va dalla regolarizzazioneirregolarità formali al nuovo ravvedimento speciale, dallo stralciomini-cartelle alla definizione agevolatacontroversie tributarie. In particolare, il documento ...

...il legislatore "a introdurre un divieto in Costituzione sulla possibilità di varare...rischio è che passi il messaggio secondo cui è conveniente non pagare nell'auspicio di ulteriori...La delega fiscale preannunciata a dicembre, durante la discussione della manovra in cui sono stati inseriti diversi, approderà in consiglio dei ministri entro marzo. Da giorni il ...

Riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre. Ma soprattutto “semplificazione del sistema sanzionatorio“, cappello sotto il quale troverà spazio il famigerato scudo penale sui reati fiscali che il ...Tra le varie sanatorie, sarà possibile condonare le violazioni formali, quelle però, ininfluenti sul pagamento delle imposte. L’intervento dell’economista Gianni Lepre.