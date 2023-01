Con i tank russi a Kiev sarebbe la Terza Guerra Mondiale | avverte Crosetto

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - La"inizierebbe nel momento in cui i carri armatiarrivassero a, e quindi ai confini dell'Europa. Fare in modo che non sia così è l'unico modo per fermare la". Questo il monito del ministro della Difesa, Guido, in chiusura dei lavori del convegno tenuto oggi pomeriggio a Roma sul tema 'Prospettive europee per una Difesa comune'.ha aggiunto che chi dice il contrario "non conosce la storia, il punto limite che molti Paesi della Nato non possono vedere superato. Nessuno ce l'ha con i, con il popolo russo, dovremmo cambiare il linguaggio - ha detto ancora - esiste una coalizione internazionale che sta aiutando un Paese ...