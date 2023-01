Comune di Gorgonzola | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1. Il Candidato ideale sarà assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in categoria C. Si vuole comunicare che questo Bando é riservato esclusivamente alle categorie dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. Ilprevede una prova scritta e orale, per partecipare alla selezione é necessario essere in possesso dei requisiti richiesti ed inviare la propria Candidatura entro e non oltre la data di scadenza del Bando fissata per il giorno 23 febbraio 2023, tutte le informazioni utili all’invio della Domanda sono reperibili al link del Bando Integrale che riporta al sito web dedi. Si tratta di ...