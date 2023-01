...commemorare le vittime dell'Olocausto in occasione della Giornata internazionale di... Fa parteprogetto dell'umanità per un mondo di benessere, pace e sicurezza. L'Olocausto è stato ...- Oggi commemorazioni in tutta Italia"Giorno della Memoria". L'appuntamento principale è in programma al Quirinale dove a partire dalle 10 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ...

Commemorazione del Giorno della Memoria in tutta Italia TGLA7

Dichiarazione della Presidente von der Leyen per la Giornata ... Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Giornata della memoria: la commemorazione in Piazza Cavour ... TerlizziLive

Giorno della memoria, tante iniziative in città LA NAZIONE

27 gennaio: commemorazione della “Giornata della Memoria” 2023 Galatina24

premierà gli studenti vincitori del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah" di Redazione Online Oggi commemorazioni in tutta Italia del "Giorno della Memoria". L'appuntamento principale è in ...Vi proponiamo alcune fra le numerose iniziative programmate in Italia in occasione della Giornata della Memoria.