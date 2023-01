Combinata nordica | Gyda Westwold-Hansen è inarrestabile! Annika Sieff fatica sugli sci | chiude quarta

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In archivio la frazione di fondo che va are la prima gara di Coppa del Mondo difemminile a Seefeld, storica e prestigiosa località austriaca per la disciplina. Domani si replicherà con la seconda gara nel Seefeld Sports Center. Come ampiamente previsto dopo i risultati del segmento di salto,ha tranquillamente gestito la sua gara in modo da centrare la sesta vittoria in altrettante gare di Coppa del Mondo. Ruolino di marcia impressionante per la Campionessa Olimpica, che continua a mostrare la sua impressionante superiorità sulla concorrenza. Seconda piazza per la tedesca Natalie Armbruster (+25”), che conferma il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Classifica che questo piazzamento contribuisce a tenere aperta ...