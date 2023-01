Colpo di scena-Lollobrigida | il vedovo | Cosa non mi danno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Francisco Xavier Rigau, imprenditore spagnole, dice di essere il verodi Gina. Ma a lui, dell'eredità dell'attrice, non andrà nulla. Nel testamento, infatti, si stabilisce che quel che resta del patrimonio della Lollo sia diviso in parti uguali tra il figlio Milko e Andrea Piazzolla, il suo assistente-factotum. Intervistato da Federica Panicucci a Mattino 5, Rigau ha detto: "Non ho nessun diritto, (l'accordo prematrimoniale, ndr) è stato copiato dal contratto del 1957 di Sophia Loren. Non ho diritto nemmeno alla 'legittima'". Ma secondo il "" dietro la richiesta di Ginadi sciogliere il matrimonio alla Sacra Rota e la decisione di denunciare Rigau per truffa, riporta Oggi, ci sarebbe sempre Piazzolla. "Perché mi ha denunciato per le nozze false? È tutto successo dopo che ...