Classifica Coppa del Mondo combinata nordica femminile 2022 | Annika Sieff terza | Gyda Westvold Hansen a punteggio pieno

(Di venerdì 27 gennaio 2023)DEL-2023 1 100845NOR 600 2 187104 ARMBRUSTER Nathalie GER 3903 100898ITA 340 4 101144 HIRNER Lisa AUT 332 5 100733 HAGEN Ida Marie NOR 311 6 101204 KASAI Yuna JPN 212 7 101146 VOLAVSEK Ema SLO 202 8 100696 NOWAK Jenny GER 177 9 101203 KASAI Haruka JPN 172 10 101072 BROCARD Lena FRA 155 11 101067 NAKAMURA Anju JPN 14512 101198 GIANMOENA Veronica ITA 125 13 100995 SLAMIK Annalena AUT 106 14 187084 WUERTH Svenja GER 104 15 100988 LEINAN LUND Marte NOR 102 16 100655 GERBOTH Maria GER 87 17 100941 AZEGAMI Sana JPN 84 18 187263 KORHONEN Minja FIN 66 19 101502 BURGER Magdalena GER 63 20 101109 HAASCH ...

L'Atalanta attende la Samp penultima inper continuare a correre. Mister Gasperini ... E senza pensare all'Inter, inItalia martedì prossimo. Domani giocheranno i migliori, anche perché ..."Il Toro non è da Europa!" Quando si fa presente che latorna a far sperare nell'Europa, ... è vista così: " Sarebbe veramente grave se a Empoli fossimo distratti dalla. Dobbiamo ...

Classifica Coppa del Mondo sci fondo Livigno 2023 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

Völkl Gioco dei Podi 2022/23: un terzetto in vetta alla classifica ... NEVEITALIA.IT

Coppa Italia, la classifica marcatori 2022-2023 Sky Sport

Le classifiche di coppa dopo Schladming: Kristoffersen a 70 pt da ... NEVEITALIA.IT

Sci, gigante Kronplatz: Shiffrin, 83^ vittoria in Coppa del mondo. Brignone 3^ Sky Sport

Rinvigorito dalla brillante prestazione in Coppa Italia contro la Sangiovannese, domani il Bologna si metterà di nuovo alla prova sul campo di casa. I rossoblù, ancora a 35 punti , vorranno archiviare ...Il Torino recupera Schuurs per l'Empoli, out Djidji e Zima TORINO (ITALPRESS) - 'Non guardiamo all'Europa, non siamo costruiti per l'Europa, ma ...