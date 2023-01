City e Arsenal | primo incrocio in FA Cup con vista sulla Premier | Guardiola e Arteta | sfida infinita

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La stagione è iniziata ad agosto, siamo già nel girone di ritorno, ma iltra chi si sta dando battaglia per la vittoria dellaLeague, il meravigliosodie il solito Manchesterdi, arriva a fine gennaio, e non in campionato, ma in FA Cup. Competizione importante quasi quanto la, amata dai tifosi e di grande tradizione: spesso può salvare una stagione e far sorridere chi non riesce a conquistare gli altri obiettivi, e già al quarto turno una tra i Gunners e i Cizitens rischiano di restare col pugno di mosche in mano. Potere del calcio inglese, dove le due squadre che stanno dominando lanon si sono ancora fronteggiate. In assenza di uno scontro diretto, è difficile ...