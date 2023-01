City car elettriche | svelate le migliori per autonomia e non solo

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Volente o nolente, il futuro dell’automobilismo va verso l’elettrico. Con le politiche green dell’Unione Europea attiva da qualche anno, sarà sempre più conveniente avere un’auto elettrica per i propri spostamenti. Ecco quali sono, ad oggi, lescelte sul mercato pere non. Lecarsul mercatoilovetrading.itSebbene non siano esattamente una novità sul mercato, le autosono sempre state guadate con sospetto dai consumatori. Specialmente in Italia si tiene sempre una certa distanza dalle auto, molto diverse per prestazioni e funzionamento dalle normali auto a benzina o a disel. Tuttavia, le politiche ambientaliste intraprese dal nostro paese assieme a tutta l’Unione Europea sta ...