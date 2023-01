Circumvesuviana | treno svia su Napoli-Sorrento | istituita una Commissione d’inchiesta

È ancora interrotta la linea ferroviaria dellatra Castellammare di Stabia e Vico Equense dopo che ieri, all'altezza della stazione in disuso di Pozzano , unè uscito dai binari. Durante i sopralluoghi effettuati dal ...Ennesimo incidentederaglia all' altezza di Pozzano in penisola sorrentina. Ildellacade dai binari all'altezza di Pozzano, poco prima di raggiungere la stazione dopo la galleria. L'incidente ferroviario, tecnicamente uno "svio", non un deragliamento, si è ...

Circumvesuviana, un altro svio: treno esce dai binari a Castellammare ilmattino.it

Incidente ferroviario sulla Circumvesuviana, treno cade dai binari: paura sulla Napoli-Sorrento Fanpage.it

Treno della Circumvesuviana deraglia: aperta un'inchiesta La Repubblica

Treno Circumvesuviana svia su Napoli-Sorrento, nessun ferito Agenzia ANSA

Pozzano, treno esce dai binari: resta interrotta la tratta Castellammare - Vico, sequestro di binari e convoglio Corriere del Mezzogiorno

POZZANO – Panico nella serata di ieri a bordo di un treno della Circumvesuviana all’altezza di Pozzano dove è letteralmente “caduto” dai binari poco prima di arrivare in stazione. L’incidente ...É ancora interrotta la linea ferroviaria della Circumvesuviana tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, dopo il deragliamento del treno ...