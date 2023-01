Ciclocross | Coppa del Mondo Besançon 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento dideldi2022/. Con i titoli già assegnati a Laurens Sweeck e Fem Van Empel, la gara di domenica 29 gennaio diventa una vera e propria prova generale in vista dei Mondiali che si terranno ad Hoogerheide il prossimo 5 febbraio. Prova maschile che vedrà solo due dei ‘tre tenori’ al via. Mathieu van der Poel e Wout Van Aert sono pronti a sfidarsi per l’ennesima volta. La pausa ha fatto bene all’olandese, che ha tenuto il ritmo dell’acerrimo nemico per batterlo allo sprint, galvanizzato ha voluto partecipare anche a questa gara, inizialmente non prevista nel suo calendario. Assente invece Tom Pidcock, che ha salutato la maglia iridata la scorsa settimana in Spagna. Dall’altra parte sarà il momento di festeggiare anche per Van Empel, che ha chiuso i conti a ...