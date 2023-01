Ciclismo | Sagan ' Ritiro a fine anno | poi Parigi2024 in mountain - bike'

"Ho iniziato in mountain - bike e ho sempre detto che mi piacerebbe finire la mia carriera allo stesso modo perchè è qualcosa che mi dà gioia - ha spiegato- E' importante per me anche ...Petersmette, lascia ilsu strada a fine 2023. Ma non lascia del tutto la bici, anzi vuole partecipare con la mountain bike ai Giochi di Parigi 2024. L'annuncio del 33enne slovacco della ...

'Voglio chiudere come ho iniziato', l'annuncio del 33enne slovacco SAN JUAN (ARGENTINA) (ITALPRESS) - 'Il momento è arrivato. Ho deciso di chiudere ...Sagan, 33 anni, ha fatto sapere che questo sarà il suo ultimo ... Continuerò ad essere presente nel mondo del ciclismo, solo in modo diverso. Magari l'anno prossimo tornerò proprio qui in Argentina ...