Ciclismo | Peter Sagan annuncia il ritiro | “Ultimo anno | mi dedicherò poi alla mountain bike”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un annuncio importante nel giorno del suo 33° comple. Sarà l’su strada per, tre volte campione del mondo (2015, 2016, 2017), primo corridore della storia a vincere tre rassegne iridate consecutive, senza contare il titolo europeo del 2016, le tre affermazioniGand-Wevelgem (nel 2013, 2016 e 2018), una del Giro delle Fiandre (nel 2016) e una della Parigi-Roubaix (nel 2018). “Nel giorno del mio compleho deciso di rivelare il mio programma per il futuro. È arrivato il momento di dire a tutti, perché credo che tutti meritino di saperlo, che questo è il miocome ciclista professionista su strada. Il prossimorimarrò sicuramente nel team TotalEnergies e mi concentrerò ...

'Voglio chiudere come ho iniziato', l'annuncio del 33enne slovacco SAN JUAN (ARGENTINA) (ITALPRESS) - 'Il momento è arrivato. Ho deciso di chiudere ...Continuerò ad essere presente nel mondo del ciclismo, solo in modo diverso. Magari l'anno prossimo tornerò proprio qui in Argentina con la maglia della nazionale slovacca in sella alla mia MTB. Ho ...