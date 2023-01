Ciclismo | Egan Bernal | “Ero ossessionato dal Tour | dall’anno scorso ho pensato solo a vivere e a stare con la famiglia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Prima gara stagionale per, che è impegnato in questi giorni alla Vuelta a San Juan in Argentina: ad un anno di distanza dalla terribile caduta sulle strade di casa, che gli ha messo a repentaglio carriera e la vita, il colombiano della Ineos Grenadiers ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Eurosport. Le sue parole: “Ho tramolte ore in sala operatoria. Mi è stato anche detto che alcune persone pensavano che fossi morto, e c’è stata anche una buona possibilità di rimanere su una sedia a rotelle, quindi non pensavo proprio che sarei stato in grado di tornare su una bicicletta”. E ancora, il cambio di prospettive: “L’unica cosa a cui pensavo eracon la mia. I primi giorni hop dovuto imparare di nuovo a camminare, è super complicato. ...