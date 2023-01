(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non è finita qui. Con la Juventus la procura federale non si limiterà ai 15 punti di penalizzazione in classifica e alle inibizioni...

Commenta per primo Non è facile avere a che fare coi tifosi in genere, nel caso specifico con quelli. Soprattutto dopo la diaspora intestina tra allegriani e anti Max . Una spaccatura netta, con forse (e sottolineo forse, perché non disponiamo di sondaggi precisi) i primi in leggero ...Non nego che dall'altra parte glinon facciano uguale quando gli tocca parlare dell'Inter, in genere però a cominciare sono sempre i ganassa nerazzurri, spesso sollecitati da qualcuno che ...

Chirico: “Napoli, senza Juve il tuo scudetto non vale niente. Chinè ha deciso di vederci chiaro sul caso Osimhen” napolipiu.com

Chirico: 'Napoli, senza Juventus il tuo scudetto non vale niente' AreaNapoli.it

Chirico punge: "Lo scudetto del Napoli non vale nulla senza la ... Il Pallone Gonfiato

Chirico: 'Juventini, tenetevi pronti: la B è possibile. Ma si vada a colpire anche le altre' ilBianconero

Chirico: 'Juve, è una nuova Calciopoli. Agnelli non ha imparato nulla ... Calciomercato.com

Non è finita qui. Con la Juventus la procura federale non si limiterà ai 15 punti di penalizzazione in classifica e alle inibizioni dei suoi ex dirigenti, ma sta preparando un’altra bella randellata.Ci sarà anche il noto giornalista juventino Marcello Chirico di Radio Bianconera stasera a Binario Sport in vista di Juventus - ...