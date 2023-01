Chips Act | l’Europa struttura lo sviluppo europeo dei semiconduttori

Leggi su fmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Che– la Commissione Europea – avesse promosso e adottato ilAct lo sapevamo da un po’ di tempo: era lo scorso febbraio e, a valle della congiuntura pandemica e dei suoi effetti sulle economie globali, si era palesato in tutta la sua complessità il fatto che l’Eurozona vivesse sotto lo scacco di altre potenze mondiali (e non sapevamo ancora della guerra fra Russia e Ucraina…) rendendosi “dipendente” dalle forniture altrui di materiali cibernetici come chip e. Fino a quel momento, infatti, l’Unione Europea nel suo complesso deteneva soltanto una fetta pari al 10% del mercato transcontinentale divenendo – viste le complessità su scala globale – un obiettivo facile di logiche di mercato concorrenziali, in primis quelle dettate dalla Cina. In un’economia sempre più spinta dall’innovazione tecnologica e ...