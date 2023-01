Chiara Francini | Giudicata perché non ho figli Molestie? Bisogna denunciare | io sto dalla parte delle donne

"Io sono serena, ma la risposta potrebbe essere sì. È capitato". Così, che si appresta ad esordire da co - conduttrice di Sanremo , nella quarta serata del Festival, risponde in un'intervista a chi le domanda se si sia mai sentita guardata in modo ...SuFerragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e, le co - conduttrici scelte da Amadeus, Iva Zanicchi afferma: "Immagino che diranno poco, quindi spero che indossino abiti ...

Amadeus, che ricopre il ruolo di conduttore e del direttore artistico di Sanremo per la sua quarta volta, sarà affiancato come da tradizione da alcune bellissime donne come Paola Enogu, Chira Francini ...Ridendo e scherzando Chiara Francini che non è certo una che la mette giù dura a 43 anni ha alle spalle una carriera con 27 film, una ventina di fiction e altrettanti lavori teatrale, in più è ...