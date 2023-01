“Chi era davvero” Gina Lollobrigida | il figlio accusa Piazzolla | “Mamma mi ha detto una cosa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Morte di, ilrompe il silenzio. Di recente Andreaè stato ospite de La Vita in diretta e proprio davanti alle telecamere del programma ha rilasciato alcuni interessanti dettagli in merito all’eredità della diva del cinema italiano venuta a mancare il 16 gennaio. Parole che hanno chiarito la sua posizione e che oggi andrebbero incontro alla verità delMilko Skofic. Milko Skofic contro Andrea Piazzola. In merito all’eredità lo storico manager dell’attrice avrebbe sottolineato che destinerà la sua parte per portare a compimento i desideri di: “La promessa che le faccio è che non la tradirò mai. La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l’arte. La mia parte sarà totalmente ...