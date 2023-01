Chi è Ruja Ignatova | la “crypto queen” latitante ricercata dall’Fbi per truffe da 4 miliardi di dollari

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si chiamae ha 42 anni l’autoproclamata «regina delle criptovalute» che è riuscita a truffare diversi investitori per oltre 4diutilizzando uno schema Ponzi nell’azienda OneCoin di sua proprietà. La donna ha fondato la società nel 2014 e ha commercializzato una valuta virtuale che lei stessa ha definito «Bitcoin killer». La truffatrice è nata in Bulgaria, èdal 2017 ed è tra i più ricercati dell’Fbi statunitense. Il Federal Bureau of Investigation ha messo 100mila euro in ballo per chi fornisce informazioni su dove si trova.è accusata dal Dipartimento di Giustizia di aver usato la sua criptovaluta OneCoin per truffare una serie di persone del settore del marketing multilivello e colpire gli investitori di tutto il mondo tra il 2014 e ...