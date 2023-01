Chef Rubio | due medici e un' infermiera tra i venti denunciati per le minacce a Liliana Segre

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Giovanissimi o insospettabili pensionati. Studenti, ma anche professionisti, e persino unofamoso come. Non hanno nulla che li accomuni, neppure l'appartenenza a movimenti di estrema destra, se non in un caso, un 47enne di Pietrasanta, in provincia di Lucca, con un precedente del 2014 per manifestazione a sostegno del disciolto partito fascista. Ma tutti, e sono unana, hanno espresso insulti eall'indirizzo della senatrice a vita. Sono stati identificati eper diffamazione aggravata dall'odio razziale per post e commenti disseminati sui social. I carabinieri li hanno individuati dopo la denuncia cheha presentato lo scorso 6 dicembre. I militari della sezione ...

