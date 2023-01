Che fine ha fatto Elon Musk? Ha cambiato nome | ecco come trovarlo adesso su Twitter

(Di venerdì 27 gennaio 2023)hail suoin ‘Mr. Tweet‘ sudopo che un avvocato lo ha chiamato così per errore durante un processo agli azionisti di Tesla. L’avvocato ha detto si è trattato di un “errore freudiano”, maha scherzato dicendo che era “probabilmente una descrizione accurata”. Il processo è il risultato di un’azione legale collettiva che sostiene cheabbia commesso una frode sui titoli tramite un tweet nel 2018., che è il ceo e proprietario didalladello scorso anno, non ha mai evitato di utilizzare la piattaforma. “Hoil mioe oranon mi permette di cambiarlo di nuovo“, scrive...

... oggi avrete la sensazionetutto sia urgente. Ma il Sole in Acquario al vostro segno annuncia ... Amore : in coppia,settimana romantico, con il partner c'è una bella sintonia. Soli: potreste ...Queste cinque realtà " si legge nella nota " esemplificano come la sostenibilità sia un tema... nella moda, Rifò raccoglie indumenti avita e ne riusa le fibre per confezionare nuovi capi. ...

Che fine fa il piano Mattei se l’Ue introduce dazi e restrizioni ai paesi d’origine Il Foglio

Che fine ha fatto Dalbert A libro paga dell’Inter fino a giugno, poi... La Gazzetta dello Sport

Che fine ha fatto l'ex ministro Azzolina Oggi è preside a Siracusa: "Il mio futuro Da dirigente scolastico. Un ruolo fondamentale" TGCOM

Schumacher e il mistero svelato delle foto rubate: ecco che fine hanno fatto Corriere dello Sport

Inter, dallo Scudetto alla rivoluzione: che fine ha fatto la squadra di Conte Tuttosport

Il Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza giudica positivamente l’approvazione del Disegno di Legge Delega di riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti da ...A seguire la pasta e gli altri derivati dai cereali con un volume di vendite all’estero che a fine anno voleranno ben oltre i 7 miliardi di euro – continua Coldiretti – mentre al terzo ci sono frutta ...