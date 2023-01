Che Dio ci Aiuti 7 replica terza puntata in streaming e su Rai Premium | riassunto episodi 5-6 | Azzurra saluta anche Suor Costanza

Ascolti tv giovedì 26 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 la fictionCi Aiuti 7 ha conquistato una media di 4.580.000 spettatori pari al 24.4% (primo episodio: 4.892.000 - 23.6%, secondo episodio: 4.282.000 - 25.4%). Su Canale 5 Odio l'Estate 2.147.000 (12.1%). ...Io non posso immaginare la Lombardiaha passato quelloha passato durante il covidsi rimette a votare fontana e gallera. Non è possibile, ragionate Santoaprite il cervello e ...

Ascolti tv di ieri, giovedì 26 gennaio 2023: "Che Dio ci aiuti" stravince la serata La Gazzetta dello Sport

Ascolti del 26 gennaio: "Che Dio ci aiuti" e "Odio l'estate" Tv Sorrisi e Canzoni

Ascolti tv, 'Che Dio ci aiuti 7' doppia concorrenza e stravince serata Adnkronos

Ascolti tv giovedì 26 gennaio 2023: Che Dio ci aiuti 7 (24.40%), Odio l’estate (12.10%), Quelle brave ragazze (2.50%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

La novizia Azzurra diventa la principale protagonista della serie Che Dio ci aiuti 7: scopriamo le anticipazioni dei prossimi episodi. In onda dal 2011, la fortunata serie di Rai 1 Che Dio ci aiuti è ...L'attore ha riconosciuto che sia il suo Hercules sia il dio del tuono sono in grande forma fisica, hanno l'aspetto che dovrebbe avere un dio e sono incredibilmente carismatici, perciò, come potrebbe ...