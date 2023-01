Manca poco al 9 febbraio, giorno in cui debutterà nelle sale italiane Magic Mike - The Last Dance , terzo capitolo del franchise connei panni di uno spogliarellista cominciato da Steven Soderbergh nel 2012 e proseguito nel 2015 con Magic Mike XXL , che portava la firma di Gregory Jacobs . Nel nuovo film mancano sia ...Nel cast ci sono anche, Ray Romano e l'attore di Community Jim Rash, tra gli altri. FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Giornata dei viaggi dell'uomo nello ...

Channing Tatum: «Io sono femminista» Vanity Fair Italia

Magic Mike - The Last Dance: Channing Tatum e Salma Hayek ... ComingSoon.it

Ghost: Channing Tatum vuole fare un remake del film cult WIRED Italia

Channing Tatum continua a chiamare i Marvel Studios per ... Comics Universe

Magic Mike: The Last Dance: Channing Tatum ammette l'imbarazzo ... Movieplayer

È appena stata diffusa una featurette di Magic Mike - The Last Dance, in cui Salma Hayek e Channing Tatum ci spiegano qualcosa del film di Steven Soderbergh in uscita il 9 febbraio. I due si ...Salma Hayek e l'abito a rete con lingerie in vista sul red carpet di Magic Mike - The last dance con Channing Tatum. Le foto dell'attrice 56enne in intimo.