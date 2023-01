Chanel Totti e il messaggio criptico per mamma Ilary | “Prima di tutto”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una foto d’infanzia in braccio alla madre,Blasi, e una scritta: “di”.sui social manda messaggi affettuosi alla, che non ha esitato a ricondividere lo scatto, e mette nero su bianco le sue priorità. La giovane figlia della coppia separatasi ormai 6 mesi fa ha da poco compiuto quindici anni e da tempo è nel mirino dei curiosi che attraverso ciò che sceglie di condividere provano ad apprendere il più possibile su una delle coppie più chiacchierate del 2022. La giovane ha un imponente seguito social: su TikTok conta quasi 400mila follower, mentre su Instagram arriva a 200mila. Appena pochi giorni fa è stata vista insieme ad un coetaneo, facendo scatenare il gossip su una possibile relazione: i due sono stati fotografati in una discoteca di Roma, drink ...

L'amico diha poi spiegato che l'attenzione mediatica sulla famiglia del capitano giallorosso è fortissima, basti vedere tutte le notizie che vengono pubblicate sulla figlia, che ha ..."Prima di tutti", recitacon una foto della mamma e della sorella minore Isabel , 6 anni. Di certo l'intento di entrambi,e Ilary , era di mantenere più protetti possibile i loro tre ...

Chanel Totti anticipa la primavera in rosa e lilla: i suoi accessori griffati costano quasi 5mila euro Stile e Trend Fanpage

Ilary a Milano, nostalgia Chanel: l'emozionante messaggio della figlia di Totti per la mamma Corriere dello Sport

"Prima di tutto". La dedica di Chanel a mamma Ilary, a sei mesi dalla separazione Today.it

La dolce dedica di Chanel a sua madre, Ilary Blasi: “Prima di tutto” Gossipblog

Chanel Totti fidanzata L’indiscrezione dopo un video di una serata in discoteca TPI

La presunta gravidanza di Noemi, in un momento delicato, è stata smentita da Alex Nuccetelli, il pr amico storico di Totti. Una fake news a poche settimane dalla separazione Totti-Blasi discussa in tr ...Chanel Totti continua a far parlare di se ed in un video si vede chiaramente con chi si trovava in discoteca: le immagini non lasciano dubbi. L’ultimo weekend è stato abbastanza movimentato nel vero ...