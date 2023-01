Certificato di Residenza | come ottenerlo e quale procedura eseguire

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildiè un documento pubblico, volto ad attestare ladi uno o più individui all’interno di un’abitazione. In questo foglio, è possibile scovare una serie di dati anagrafici riguardanti il soggetto (o i soggetti, se dovessero essere più di uno) sui quali si effettua l’indagine. Nello specifico dunque, troviamo: il nome, il cognome, la data e il comune di nascita, il comune e ovviamente l’indirizzo di. Pertanto, attraverso tale documento si ha modo di attestare la dimora abituale (che non bisogna confondere con il domicilio) che chiaramente dovrà risultare registrata presso il Comune. Ma in molti si chiedono:ottenere ildisarebbe lada ...